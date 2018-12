Condutor de carro bate atrás de carreta parada e morre

Tiago Apolinário/Da Hora Bataguassu Acidente foi na madrugada desta sexta-feira

Marcelo Rocha Maciel, de 35 anos, morreu em acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira (7), na BR-267, em Bataguassu. Ele dirigia um Ka quando bateu atrás de uma carreta que estava parada.

Segundo o site Da Hora Bataguassu, Marcelo seguia no sentido a São Paulo quando, por motivo não esclarecido, perdeu o controle da direção e colidiu atrás da carreta que estava no mesmo sentido, parada no acostamento, porém com parte da parte de carga sobre a pista da rodovia.

Com violência do impacto, o condutor ficou preso às ferragens e morreu na hora. Ele viajava sozinho.

De acordo com o condutor da carreta, de 54 anos, os sistemas de freios travaram, fazendo com que ele não conseguisse parar a carreta totalmente no acostamento.

Ainda segundo o motorista, o veículo estava sinalizado e no momento do acidente, ele se fazia contato com a PRF, para comunicar o fato, momento que teria escutado um alto barulho e visto a carreta se mexer. Em seguida, deparou-se com o veículo capotando e parando no acostamento da pista contrária.