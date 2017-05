Comemorações e obras durante feriado interditam trechos de ruas e avenidas da Capital

Motoristas e motociclistas devem ficar atentos a interdições que devem ocorrer durante todo o feriado do Dia do Trabalhador. Trechos de ruas e avenidas de Campo Grande ficarão interditados para realização de atividades em alusão a data e para que obras sejam realizadas em alguns bairros da capital.





Anderson Ramos/Capital News Atenção para horários das interdições

De acordo com Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), as atividades serão realizadas em horários e locais diferentes, por isso os condutores precisam ficar atentos.



Por conta do tradicional passeio ciclístico do Dia do Trabalhador, o trânsito na avenida Das Bandeiras será bloqueado logo pela manhã, na altura do nº 483, e as ruas Jornalista Belizário Lima, 14 de Julho, Avenida Afonso Pena, Rua Ivan F Pereira e Rua Hélio Yoshiaki. As atividades no local começaram às 7h.



Já a rua Barão do Rio Branco, entre as ruas Pedro Celestino e Padre João Crippa, será interdidata das 15h às 20h, para realização da também tradicional Festa do Trabalhador.



Obras

Não só comemorações e atividades em comemoração ao feriado desta segunda-feira (1º) serão realizadas na Capital. Obras continuam acontecendo por toda a cidade, o que também afetará o trânsito em alguns locais.



A concessionária Águas Guariroba, responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto na cidade, realiza obras na rua Álvares de Azevedo, entre a avenida Nelly Martins e rua Anphiloquio Junior. Carros ficam proibidos de passar pelo local das 7h30 às 18h.



A partir de hoje, trechos da Avenida Rubens Gil de Camilo, entre a Rua Dr. Zerbini e Avenida Afonso Pena, também serão bloqueados. Até dia 6, próximo sábado, a empresa MS Gás realizará obras no local, sempre da 0h às 5h.