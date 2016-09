Colisão entre moto e carro deixa uma mulher ferida

No final da tarde desta sexta-feira (2) um acidente de trânsito ocorrido no bairro Jardim Universitário deixou uma pessoa ferida após uma motocicleta ser atingida por um veículo Astra em Ponta Porã.



Conforme informações do boletim de ocorrência o veículo com placas de Ponta Porã parou no cruzamento, porém ao dar sequencia ao trajeto foi surpreendido por uma motocicleta pilotada por uma mulher que seguia em alta velocidade.



Com o impacto da batida uma jovem de 18 anos que estava na garupa caiu no chão e precisou ser encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para um hospital da cidade. Já a motociclista fugiu do local antes da chegada da polícia.



O caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.