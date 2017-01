Colisão entre carro e caminhão deixa quatro mortos em rodovia de MS

Victor Rodrigues/Coxim Agora Colisão aconteceu na manhã deste sábado entre São Gabriel do Oeste e Rio Verde de Mato Grosso

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida em grave acidente envolvendo carro de passeio e um caminhão, na manhã deste sábado (07), na rodovia BR-163, entre os municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Verde de Mato Grosso, na região norte de Mato Grosso do Sul.





Victor Rodrigues/Coxim Agora Três passageiros do carro de pequeno porte morreram

Segundo o site Coxim Agora, o acidente aconteceu por volta das 7h da manhã, na altura do quilômetro 664 da rodovia, e a colisão que resultou na morte das quatro vítimas foi frontal. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas tudo indica que o carro de passeio realizava uma ultrapassagem proibida no momento da batida.



Três das vítimas fatais estavam no veículo de pequeno porte. O motorista do caminhão, que também faleceu, foi arremessado para fora da cabine do automóvel. Outro passageiro do carro foi socorrido com vida por uma equipe do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da CCRMS Via e encaminhado em estado grave para o Hospital Municipal de Rio Verde.



Equipes da CCR MSVia e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) controlaram o trânsito no local.