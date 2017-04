Colisão ente dois veículos deixa dois mortos e um ferido em Ribas do Rio Pardo

Divulgação/PRF A PRF e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para registrar o acidente

Uma colisão entre dois veículos no km 252, na BR-262, deixou dois mortos e uma pessoa em estado grave na tarde desta quarta-feira (26). O acidente ocorreu próximo ao município de Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande.



O acidente envolveu um Fiat Siena e um Citroën C4. As duas pessoas que estavam no Siena morreram no local e ainda não foram identificadas. A terceira vítima ficou presa nas ferragens do automóvel C4 e foi retirada pelo Corpo de Bombeiros.



A colisão entre os veículos ocorreu por volta das 14h15 de hoje e segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a pista não foi bloqueada.