Colisão deixa três pessoas feridas

Divulgação/Coxim Agora Polícia vai investigar os motivos do acidente

Três pessoas ficaram feridas em um acidente que envolveu um veículo GM Prismo e uma pick-up Saveiro, nesta segunda-feira (19) na Avenida Gaspar Ries Coelho com a Rua Otacílio Severo dos Santos, Bairro Morada Altos de São Pedro, em Coxim.



Segundo informações do site Coxim Agora, o Prisma descia normalmente pela avenida quando foi colhido pela pick-up que subia pela rua Otacílio Severo dos Santos e teria provocado o acidente.



A motorista do veículo GM Prisma M.S.S., de 44 anos as passageiras K.C.C.S., de 34 anos e uma adolescente foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU ) ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva. O condutor da Saveiro nada sofreu.