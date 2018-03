Cinco pessoas são atropeladas na calçada de casa em bairro da Capital

Tamanho do texto

Facebook/Jornal Comunitário Diário Caiobá Acidente aconteceu na noite de ontem

Cinco pessoas foram atropeladas na calçada de uma casa, na rua Rosa Ferreira Pedro esquina com Ângelo Nakahodo, no Residencial Celina Jalad, em Campo Grande. O acidente ocorreu na noite desta terça-feira (20) e, segundo testemunhas, o condutor do carro envolvido participava de disputa de velocidade.

Conforme informações da página Jornal Comunitário Diário Caiobá, entre as vítimas estão dois adultos e três crianças, da mesma família. Uma das crianças teria tido fratura exposta na cintura.

O carro envolvido é um Kadet que ficou bastante danificado. "Já é costume isso por aqui. Carros passam em alta velocidade e motos. Chamamos a polícia e raramente vem", disse um morador que não quis se identificar.

"Este carro passava várias vezes em alta velocidade. Teve uma hora que sai pra ver e a velocidade era tanta que nem deu tempo. Ai não demorou muito o acidente aconteceu. É muito triste. Até quando vamos ter que conviver com isso?", questiona outro morador do local.