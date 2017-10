Ciclista tenta atravessar rodovia, é atropelado por caminhão e morre

O ciclista Julião Portilho, 54 anos, morreu nesta segunda-feira (2), algumas horas depois de ter sido atropelado por caminhão, na MS-295, em Iguatemi. Segundo informações, a vítima tentava atravessar a rodovia no momento em que o acidente aconteceu.



De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, caminhão Agrale/14000 seguia pela rodovia no sentido a Tacuru quando atingiu Julião que tentava atravessar a pista de bicicleta.



A vítima chegou a ser socorrida e levada para hospital, por isso não foram feitos trabalhos de perícia no local para confirmar a dinâmica do acidente. O acidente aconteceu no período da tarde e Julião morreu à noite.



Também foi relatado no registro policial que o corpo do homem foi entregue pelo hospital diretamente à funerária que preparou o cadáver para sepultamento, sem saber que antes deveria ter passado por exame no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), já que a morte foi de natureza violenta. O laudo seria importante para ser anexado em inquérito aberto para investigação.