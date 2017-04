Ciclista morre após ser atropelado por veículo na MS-134

Nova News Ciclista morreu no local

Ciclista morreu atropelado por dois veículos. O caso aconteceu na noite de sábado (29), na rodovia MS-134, próximo à base da Polícia Militar Rodoviária (PMR), entre Batayporã e Nova Andradina.



O homem foi atropelado primeiro por um veículo Gol, e depois por outro veículo não identificado, que fugiu do local após o acidente. O Gol era conduzido por uma moradora de Batayporã e, testemunhas informaram que tanto o carro quanto a bicicleta seguiam na mesma direção e que o ciclista guiava em zig-zag na pista, segundo o site Nova News.



A motorista afirmou que saiu do Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, onde acompanhava um parente internado e naquele momento, retornava para cidade. Ela contou ainda que não notou o ciclista na rodovia e foi surpreendida pelo impacto do corpo da vítima no pára-brisas do carro.



A mulher freou o veículo e um carro que não foi identificado, que vinha logo atrás, atropelou novamente o ciclista, bateu no Gol e fugiu.



A vítima morreu no local do acidente e a pista ficou bloqueada na região do rodo anel durante o trabalho das equipes dos bombeiros, Serviço Móvel de Urgência (Samu), PMR e Perícia Técnica.