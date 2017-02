Ciclista morre ao ser atropelado por veículo em rodovia

Rio Brilhante em Tempo Real Acidente aconteceu na noite de sábado (18)

Ciclista, de 21 anos, morreu ao ser atropelado por um veículo. O acidente aconteceu na noite de sábado (18), na BR-163, em Douradina. O acidente aconteceu na entrada do distrito de Bocajá.



De acordo com o Rio Brilhante em Tempo Real, Giovani Carmem David, seguia de bicicleta pela rodovia, quando tentou atravessar a pista e foi atropelado pelo veículo Gol, com placas de Campestre (GO) conduzido por Daniel Lemes da Silva, 29 anos.



O motorista afirmou que não foi possível desviar da vítima, que surgiu repentinamente na frente do carro. O jovem atravessou o para-brisa do veículo, parando dentro do carro, com vários ferimentos.



A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e constatou que o condutor do veículo não apresentava sinais de embriaguez.