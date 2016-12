Ciclista de 74 anos atropelado por camionete morre na Santa Casa

Tamanho do texto

José Júlio de Avila Paz, 74 anos, morreu na tarde de ontem (30) vítima de um atropelamento ocorrido na Avenida Duque de Caxias, Vila Nova Campo Grande. O idoso foi atingido por uma camionete enquanto trafegava pela via e chegou a ser socorrido e encaminhada para Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.



Segundo o registro da ocorrência, José Júlio trafegava pela Avenida Duque de Caxias momento em que foi colhido por uma caminhonete Ford Ranger de cor branca conduzida por João Batista, 72 anos. A informação é de que o ciclista teria invadido repentinamente a preferencial impossibilitando qualquer tipo de reação por parte do motorista.



A vítima sofreu traumatismo craniano e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à Santa Casa, onde morreu. Junto com o homem, foi encontrada uma sacola onde havia alimentos e bebidas alcoólicas.