CCR MSVia realiza obras na BR-163/MS

Obras da CCR MSVia são realizadas na BR-163/MS nesta terça-feira (25). O pare-e-siga acontece quando uma das faixas é interditada enquanto o tráfego flui pela outra, alternadamente, em ambos os sentidos da rodovia. Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.



O SAU - Serviço de Atendimento ao Usuário, ressalta que é fundamental a atenção dos motoristas na aproximação dos locais e o respeito à sinalização.



Pontos com desvio de tráfego:



São Gabriel do Oeste – entre os kms 631 e 630 e entre os kms 623 e 622;

Itaquiraí – entre os kms 111 e 110;



Pontos com pare-e-siga:



Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 822 e 819;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 710 e 709;

Rio Verde de Mato Grosso/São Gabriel do Oeste – entre os kms 650 e 647;

Bandeirantes – entre os kms 561 e 560 e entre os kms 545 e 543;

Campo Grande – entre os kms 428 e 426;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 364 e 362;

Dourados – entre os kms 243 e 242;

Caarapó – entre os kms 191 e 190;

Itaquiraí – entre os kms 97 e 96 e entre os kms 73 e 71.