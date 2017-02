CCR MSVia realiza obras na BR-163/MS

A CCR MSVia informa os locais da rodovia onde realiza obras de melhoria. Os serviços acontecem nesta terça-feira (21), para proporcionar melhores condições de tráfego e de segurança. Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.



Em razão das interdições parciais, devido à implantação das operações pare-e-siga e/ou de desvios no tráfego, o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU recomenda aos usuários que respeitem a sinalização, redobrando a atenção nas proximidades dos trechos em obras e reduzindo a velocidade.



Pontos com desvio de tráfego:



Sonora – entre os kms 839 e 838;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 638 e 637 e entre os kms 636 e 633;

Jaraguari – entre os kms 533 e 530;

Campo Grande – entre os kms 431 e 430;

Douradina – entre os kms 287 e 284;

Caarapó – entre os kms 232 e 231 e

Mundo Novo – no km 28.



Pontos com pare-e-siga:



Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 820 e 819;

Rio Verde de MT – entre os kms 716 e 714;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 614 e 613;

São Gabriel do Oeste/Camapuã/Bandeirantes – entre os kms 593 e 591;

Bandeirantes – entre os kms 570 e 568 e entre os kms 555 e 553;

Jaraguari – entre os kms 521 e 519;

Campo Grande – entre os kms 490 e 488 e entre os kms 425 e 423;

Rio Brilhante – entre os kms 335 e 333;

Dourados – entre os kms 251 e 249;

Itaquiraí – entre os kms 105 e 103 e

Eldorado – entre os kms 50 e 48 e entre os kms 42 e 39.