A CCR MSVia realiza obras na BR-163/MS nesta quinta-feira (16), os serviços acontecem para a melhoria do local. A Concessionária implanta desvios no tráfego ou ainda a operação pare-e-siga. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas. Todos os locais estão sinalizados.



O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU informa que as obras estão muito bem sinalizadas, mas é fundamental que os motoristas redobrem a atenção nesses trechos, pois pode haver retenção de tráfego.





Pontos com desvio de tráfego:



Pedro Gomes/Coxim – no km 778;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 647 e 645 e entre os kms 632 e 628;

Jaraguari – entre os kms 532 e 531;



Pontos com pare-e-siga:



Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 820 e 819;

Coxim – entre os kms 735 e 734;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 677 e 675;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 604 e 601;

São Gabriel do Oeste/Camapuã/Bandeirantes – entre os kms 593 e 591;

Bandeirantes – entre os kms 555 e 553;

Jaraguari – entre os kms 524 e 522;

Campo Grande – entre os kms 490 e 475;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 372 e 371;

Rio Brilhante – entre os kms 341 e 339;

Douradina – entre os kms 304 e 302 e entre os kms 295 e 293;

Caarapó – entre os kms 218 e 217;

Eldorado – entre os kms 50 e 48 e entre os kms 40 e 39.