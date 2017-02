A CCR MSVia realiza obras na BR-163/MS nesta quarta-feira (15), os serviços são para melhorias do local. Será implanta nesses trechos a operação pare-e-siga ou desvios no tráfego. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas. Todos os locais estão sinalizados.



O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU alerta aos usuários sobre a importância da redução de velocidade na aproximação dos locais em obras, uma vez que, devido às interdições parciais da pista, alguns pontos podem apresentar eventuais congestionamentos.





Pontos com desvio de tráfego:



Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 777 e 775;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 643 e 641 e entre os kms 632 e 628;

Bandeirantes – entre os kms 565 e 562;

Jaraguari – no km 534;

Campo Grande – entre os kms 490 e 474;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 366 e 364;



Pontos com pare-e-siga:



Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 820 e 819;

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 770 e 768;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 677 e 675;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 602 e 601;

São Gabriel do Oeste/Camapuã/Bandeirantes – entre os kms 593 e 591;

Bandeirantes – entre os kms 568 e 565 e entre os kms 555 e 553;

Jaraguari – entre os kms 524 e 522;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 372 e 371;

Rio Brilhante – entre os kms 339 e 338;

Douradina – entre os kms 304 e 303;

Dourados – entre os kms 247 e 246;

Eldorado – entre os kms 50 e 48 e entre os kms 40 e 38.