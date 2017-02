CCR MSVia realiza obras na BR-163/MS

A CCR MSVia realiza obras em trechos da BR-163/MS, como a operação pare-e-siga e desvios no fluxo de veículos. As ações decorrem da realização de obras e serviços de melhoria a serem implantados na rodovia. Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.



O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU explica que todos os locais estão sinalizados, porém, é fundamental que o motorista redobre a atenção e reduza a velocidade na aproximação dos trechos, uma vez que eventuais congestionamentos podem formar-se devido às interdições parciais.



Pontos com desvio de tráfego:



Sonora – entre os kms 844 e 843;

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 777 e 775;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 642 e 641 e entre os kms 623 e 619;

Jaraguari – no km 534;

Campo Grande – entre os kms 490 e 480;

Douradina – entre os kms 306 e 302;

Dourados – entre os kms 263 e 258 e no km 255;

Caarapó – entre os kms 238 e 224;



Pontos com pare-e-siga:



Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 820 e 819;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 677 e 675;

São Gabriel do Oeste/Camapuã/Bandeirantes – entre os kms 593 e 591;

Bandeirantes – entre os kms 573 e 553 e entre os kms 543 e 541;

Jaraguari – no km 519;

Campo Grande/Sidrolândia/Nova Alvorada do Sul – entre os kms 420 e 417;

Rio Brilhante – entre os kms 318 e 316;

Douradina – entre os kms 305 e 304;

Caarapó – entre os kms 191 e 190;

Eldorado – entre os kms 50 e 48 e entre os kms 36 e 33.