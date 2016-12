CCR MSVia realiza obras na BR-163/MS

A CCR MSVia realiza obras e serviços nos trechos da BR-163/MS para melhoria. Nesses locais, onde haverá operações pare-e-siga ou desvios, pode haver interferência no tráfego. Os serviços são realizados nesta terça-feira (27).



De acordo com o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, a sinalização dos trechos em obras e serviços segue rigorosamente o padrão estabelecido pelas autoridades de trânsito, mesmo assim, é importante que os motoristas redobrem a atenção na aproximação dos locais. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas. Todos os locais estão sinalizados.



Pontos com desvio de tráfego:



Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 819 e 817;

Rio Verde de MT – entre os kms 651 e 650;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 642 e 641 e entre os kms 629 e 628;

Jaraguari – entre os kms 534 e 533;

Campo Grande – entre os kms 421 e 420;

Dourados - entre os kms 270 e 258.



Pontos com pare-e-siga:



Rio Verde de MT – entre os kms 677 e 676;

Jaraguari – entre os kms 526 e 523;

Caarapó – entre os kms 207 e 206;

Mundo Novo – entre os kms 13 e 12.