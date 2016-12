CCR MSVia realiza obras na BR-163/MS

A CCR MSVia realiza obras com desvios e operações pare-e-siga na BR-163/MS em função de obras e serviços. O tráfego de veículos nesses locais pode ficar mais lento e até apresentar retenções. O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU alerta aos motoristas para que redobrem a atenção e respeitem a sinalização.



Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas. Todos os locais estão sinalizados.



Pontos com desvio de tráfego:



Pedro Gomes/Coximora – entre os kms 776 e 775;

Rio Verde de MT – no km 657;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 642 e 641 e entre os kms 634 e 633;

Jaraguari – entre os kms 534 e 533 e

Nova Alvorada do Sul - ente os kms 376 e 374.



Pontos com pare-e-siga:



Rio Verde de MT – entre os kms 677 e 676;

Jaraguari – entre os kms 524 e 523 e

Campo Grande – entre os kms 423 e 422.