A CCR MSVia realiza obras na BR-163/MS nesta sexta-feira (9). Com isso implanta a operação pare-e-siga nesses trechos, que consiste na interdição do fluxo de veículos em uma das faixas, liberando o tráfego pela outra, de forma alternada. Todos os locais estão sinalizados.



O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU reforça aos motoristas para que reduzam a velocidade ao avistarem os locais em obras, respeitando a sinalização, de forma a evitar acidentes.



Pontos com desvio de tráfego:



Sonora – entre os kms 825 e 823;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 642 e 641, entre os kms 634 e 633 e entre os kms 626 e 624;

Bandeirantes – entre os kms 565 e 555;



Pontos com pare-e-siga:



Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 794 e 793 e entre os kms 776 e 774;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 603 e 600;

Jaraguari – entre os kms 533 e 531;

Sidrolândia/Nova Alvorada do Sul - entre os kms 416 e 414;

Itaquiraí – entre os kms 110 e 108 e entre os kms 105 e 104;

Mundo Novo – entre os kms 11 e 9.