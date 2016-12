CCR MSVia realiza obras na BR-163/MS

A CCR MSVia realiza obras em alguns trechos da BR-163/MS. Alguns trechos da rodovia irão sofrer interferência no tráfego em decorrência da realização de obras e serviços de melhoria. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas. Todos os locais estão sinalizados.



O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU informa que as ações visam proporcionar melhores condições de trafegabilidade aos usuários da rodovia, interferindo o mínimo possível no fluxo de veículos.



Pontos com desvio de tráfego:



Coxim – entre os kms 747 e 746;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 634 e 633, entre os kms 626 e 624 e entre os kms 621 e 619;

Dourados – entre os kms 275 e 274, entre os kms 259 e 258;

Caarapó – entre os kms 237 e 227 e entre os kms 200 e 192;



Pontos com pare-e-siga:



Pedro Gomes/Coxim - entre os kms 776 e 774;

Coxim – entre os kms 740 e 739;

Rio Verde de Mato Grosso – no km 671;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 603 e 600;

Nova Alvorada do Sul/Sidrolândia - entre os kms 416 e 414;

Naviraí – entre os kms 123 e 117;

Itaquiraí – entre os kms 110 e 108 e no km 93;

Mundo Novo – entre os kms 11 e 9.