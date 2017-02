A CCR MSVia realiza obras em trechos da BR-163/MS para melhorias. Com os serviços, está sendo feito desvio no tráfego e implantação de pare-e-siga. Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.



O Serviço de Atendimento ao Usuário - SAU alerta aos usuários para que redobrem a atenção quando da aproximação dos locais em obras, atentando para a presença de operários nas imediações da pista.





Pontos com desvio de tráfego:



Sonora – entre os kms 845 e 843;

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 777 e 775;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 620 e 619;

Campo Grande – entre os kms 427 e 426;



Pontos com pare-e-siga:



Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 820 e 819;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 686 e 685 e entre os kms 677 e 675;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 649 e 648;

São Gabriel do Oeste/Camapuã/Bandeirantes – entre os kms 593 e 591;

Bandeirantes – entre os kms 575 e 572 e entre os kms 555 e 553;

Jaraguari – entre os kms 524 e 522;

Campo Grande – entre os kms 443 e 436;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 361 e 360;

Douradina – entre os kms 306 e 304;

Itaquiraí – entre os kms 108 e 106;

Eldorado – entre os kms 50 e 48 e entre os kms 39 e 38.