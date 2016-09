CCR MSVia realiza obras em trechos da BR-163/MS

A CCR MSVia realiza obras nos trechos da BR-163/MS e com isso a rodovia sofre interdição. Nestes trechos, serão implantados desvios no tráfego, além das operações pare-e-siga. O serviço acontece nesta segunda-feira (12). Em caso de chuva as obras poderão ser interrompidas.



O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU alerta ainda para que os motoristas respeitem a sinalização e fiquem atentos para a presença de operários nas imediações da pista, redobrando a atenção e reduzindo a velocidade na aproximação dos trechos.



Pontos com desvios no tráfego:

São Gabriel do Oeste – no km 648;

Campo Grande – entre os kms 496 e 495;

Dourados – entre os kms 269 e 268;



Pontos com pare-e-siga:

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 785 e 782;

Coxim – no km 766;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 680 e 677;

Bandeirantes/Rochedo – entre os kms 538 e 536;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 392 e 390;

Rio Brilhante – entre os kms 332 e 330;

Douradina – entre os kms 294 e 292;

Caarapó – entre os kms 211 e 210;

Itaquiraí – entre os kms 89 e 87;

Eldorado – entre os kms 64 e 63 e entre os kms 47 e 45;

Mundo Novo – entre os kms 13 e 12 entre os kms 5 e 2.