CCR MSVia realiza obras em trechos da BR-163

A CCR MSVia começa obras em rodovia. O serviço acontece na BR-163, nesta segunda-feira (5). A ação decorre da realização de obras e serviços a serem feitos na rodovia, de forma a melhorar a trafegabilidade aos motoristas.



O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU alerta aos usuários sobre a importância da redução de velocidade na aproximação dos locais em obras, uma vez que, devido às interdições parciais da pista, alguns pontos podem apresentar eventuais congestionamentos. A Concessionária alerta que em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.



Pontos com desvios no tráfego:

Dourados – entre os kms 263 e 260;

Caarapó – no km 228.



Pontos com pare-e-siga:

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 785 e 783;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 703 e 702, entre os kms 679 e 678 e entre os kms 659 e 658;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 400 e 399;

Dourados – entre os kms 259 e 258;

Mundo Novo – entre os kms 12 e 11 e entre os kms 6 e 4.