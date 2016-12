CCR MSVia realiza obras e serviços na BR-163/MS

A CCR MSVia realiza obras e serviços em locais da BR-163/MS para melhoria. Para isso, a Concessionária implanta as operações pare-e-siga, bem como ações de desvios no tráfego. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas. Todos os locais estão sinalizados.



Conforme o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, os procedimentos visam contribuir tanto para a segurança dos operários que atuam nas obras quanto dos motoristas que trafegam pela rodovia.





Pontos com desvio de tráfego:



Rio Verde de MT – entre os kms 698 e 697 e entre os kms 651 e 650;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 642 e 641 e entre os kms 629 e 628;

Jaraguari – entre os kms 534 e 533;



Pontos com pare-e-siga:



Rio Verde de MT – entre os kms 677 e 675;

Jaraguari – entre os kms 527 e 524;

Campo Grande – entre os kms 420 e 419;

Naviraí – no km 127;

Itaquiraí – entre os kms 116 e 114;

Mundo Novo – entre os kms 14 e 13.