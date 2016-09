CCR MSVia realiza obras e serviços na BR-163

A CCR MSVia realiza obras e serviços de melhoria a na BR-163/MS continuam nesta terça-feira (6). Nos trechos onde acontecem as ações, a Concessionária implanta a operação pare-e-siga, quando uma das faixas é interditada enquanto o fluxo e veículos segue pela outra, alternadamente, nos sentidos Norte e Sul da via. Em outros pontos, acontecem desvios no tráfego.



De acordo com o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, as obras estão muito bem sinalizadas, mas é fundamental que os motoristas redobrem a atenção nesses trechos, pois pode haver retenção de tráfego. A Concessionária alerta que em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.



Pontos com desvios no tráfego:





Dourados – entre os kms 263 e 260;

Pontos com pare-e-siga:

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 790 e 788;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 703 e 702, entre os kms 679 e 678 e no km 664;

Caarapó – entre os kms 210 e 209;

Eldorado – entre os kms 64 e 63 e entre os kms 47 e 46;

Mundo Novo – entre os kms 12 e 11 e entre os kms 5 e 3.