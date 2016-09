CCR MSVia realiza obras BR-163/MS

A CCR MSVia realiza obras na BR-163/Ms nesta quinta-feira (8). A Concessionária implanta a operação pare-e-siga, quando uma das faixas é interditada enquanto o fluxo e veículos segue pela outra, alternadamente, nos sentidos Norte e Sul da via.



A Concessionária alerta que em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.



Pontos com desvios no tráfego:

Campo Grande – no km 490 e no km 451;

Dourados – entre os kms 269 e 268 e entre os kms 260 e 258;

Caarapó – entre os kms 230 e 229.



Pontos com pare-e-siga:

Pedro Gomes/Coxim – no km 801 e entre os kms 790 e 788;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 679 e entre os km 678, no km 666;

Bandeirantes/Rochedo – entre os kms 538 e 536;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 400 e 399;

Caarapó – entre os kms 218 e 217;

Eldorado – entre os kms 63 e 62 e entre os kms 46 e 44;

Mundo Novo – entre os kms 11 e 10 e entre os kms 5 e 3.