CCR MSVia realiza novas obras na BR-163/MS

A CCR MSVia informa os pontos da BR-163/MS em que haverá operações pare-e-siga ou desvios de tráfego nesta quarta-feira (22). Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.



O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU da Concessionária reafirma o alerta aos motoristas para que reduzam a velocidade na aproximação dos trechos, onde podem ocorrer pontos de retenção do tráfego.





Pontos com desvio de tráfego:



Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 698 e 693;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 645 e 643; entre os kms 638 e 637 e entre os kms 636 e 633;

Campo Grande – entre os kms 431 e 430;





Pontos com pare-e-siga:



Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 820 e 819;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 716 e 714;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 614 e 612;

São Gabriel do Oeste/Camapuã/Bandeirantes – entre os kms 593 e 591;

Bandeirantes – entre os kms 555 e 553;

Jaraguari – entre os kms 521 e 519;

Campo Grande – entre os kms 425 e 423;

Rio Brilhante – entre os kms 335 e 333;

Caarapó – entre os kms 239 e 238 e entre os kms 219 e 218;

Eldorado – entre os kms 40 e 38.