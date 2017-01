CCR MSVia informa trechos em obras na BR-163/MS

A CCR MSVia realiza obras nos trechos da BR-163/MS que têm desvios no tráfego e que operam em pare-e-siga, em razão da realização de obras e serviços de melhoria na rodovia. Os serviços acontecem nesta sexta-feira (6). Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.



O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU alerta que a redução de velocidade na aproximação desses pontos da rodovia é uma atitude muito importante que vai ao encontro das melhores práticas de direção defensiva.



Pontos com desvio de tráfego:



Sonora – entre os kms 845 e 843;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 651 e 650;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 642 e 641, entre os kms 636 e 634;

Bandeirantes – entre os kms 553 e 551;

Caarapó – entre os kms 237 e 228;



Pontos com pare-e-siga:



São Gabriel do Oeste – entre os kms 608 e 606;

Jaraguari – entre os kms 534 e 533;

Eldorado – no km 46.