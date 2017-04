CCR MSVia continua obras na BR-163/MS

A CCR MSVia realiza obras de melhoria na BR-163/MS com interferência no tráfego nesta quarta-feira (26). Nos locais abaixo indicados, a Concessionária implantará desvios no tráfego ou operações pare-e-siga, dependendo do caso. Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.



Segundo o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU da Concessionária, é fundamental que os usuários redobrem a atenção na aproximação desses locais, pois podem ocorrer retenções de tráfego.



Pontos com desvio de tráfego:



Sonora – entre os kms 841 e 840;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 634 e 633;



Pontos com pare-e-siga:



Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 822 e 819;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 712 e 711 e entre os kms 677 e 676;

Rio Verde de Mato Grosso/São Gabriel do Oeste – entre os kms 650 e 647;

Bandeirantes – entre os kms 545 e 543;

Jaraguari – entre os kms 504 e 503;

Campo Grande – entre os kms 428 e 426;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 364 e 362;

Itaquiraí – entre os kms 97 e 96 e entre os kms 73 e 71.