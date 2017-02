CCR MSVia continua obras na BR-163/MS

A CCR MSVia realiza obras na BR-163/MS nesta sexta-feira (10). As ações são consequência da realização de obras e serviços de melhoria em implantação na rodovia. Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.



O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU informa que todos os locais estão sinalizados, porém, é fundamental que o motorista redobre a atenção e reduza a velocidade na aproximação dos trechos, uma vez que eventuais congestionamentos podem formar-se devido às interdições parciais.



Pontos com desvio de tráfego:



Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 777 e 775;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 632 e 628;

Jaraguari – no km 516 e 514;

Caarapó – entre os kms 197 e 192 e

Caarapó/Juti – entre os kms 190 e 185.



Pontos com pare-e-siga:



Sonora – entre os kms 845 e 844;

Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 820 e 819;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 685 e 684 e entre os kms 677 e 675;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 649 e 648;

São Gabriel do Oeste/Camapuã/Bandeirantes – entre os kms 593 e 591;

Bandeirantes – entre os kms 576 e 570, entre os kms 555 e 553 e entre os kms 543 e 541;

Jaraguari – no km 519;

Campo Grande/Sidrolândia/Nova Alvorada do Sul – entre os kms 420 e 417;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 372 e 371;

Rio Brilhante – entre os kms 336 e 335 e entre os kms 318 e 316;

Douradina – entre os kms 307 e 306 e entre os kms 297 e 295;

Dourados – entre os kms 283 e 281;

Juti – entre os kms 187 e 186 e

Mundo Novo - entre os kms 18 e 17.