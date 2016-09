CCR MSVia continua obras na BR-163

A CCR MSVia informa quais os locais da BR-163/MS onde realiza obras. Os serviços de melhoria acontecem nesta sexta-feira (9). Será necessária a implantação da operação pare-e-siga, bem como desvios no tráfego. Esses locais estão sinalizados. Em caso de chuva as obras poderão ser interrompidas.



Conforme o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, é importante que os motoristas fiquem atentos aos trechos parcialmente interditados, reduzindo a velocidade, uma vez que pequenos congestionamentos também podem formar-se



Pontos com desvios no tráfego:

Campo Grande – no km 490;

Dourados – entre os kms 270 e 269;



Pontos com pare-e-siga:

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 785 e 782;

Coxim – no km 766;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 679 e 678;

Bandeirantes/Camapuã – no km 589;

Bandeirantes/Rochedo – entre os kms 538 e 536;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 392 e 390;

Caarapó – entre os kms 225 e 224;

Naviraí – entre os kms 120 e 119;

Eldorado – entre os kms 64 e 63 e entre os kms 47 e 45;

Mundo Novo – no km 13 e entre os kms 5 e 2.