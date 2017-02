CCR MSVia continua obras BR-163/MS

A CCR MSVia continua as obras da BR-163/MS nesta sexta-feira (17). Em alguns pontos haverá operações pare-e-siga ou desvios de tráfego, conforme a necessidade. Saiba onde são esses locais. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas. Todos os locais estão sinalizados.



O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU da Concessionária alerta aos motoristas para que reduzam a velocidade na aproximação dos trechos. Ainda, pequenos congestionamentos podem formar-se nesses locais devido às interdições parciais.





Pontos com desvio de tráfego:



Pedro Gomes/Coxim – no km 778;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 697 e 693 e entre os kms 632 e 628;

Dourados – no km 262;

Eldorado – entre os kms 41 e 39;





Pontos com pare-e-siga:



Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 820 e 819;

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 798 e 796;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 628 e 627 e no km 602;

São Gabriel do Oeste/Camapuã/Bandeirantes – entre os kms 593 e 591;

Bandeirantes – entre os kms 555 e 553;

Jaraguari – entre os kms 524 e 522 e entre os kms 508 e 506;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 372 e 371;

Rio Brilhante – entre os kms 332 e 330;

Dourados – entre os kms 245 e 244;

Caarapó – entre os kms 221 e 219;

Itaquiraí – entre os kms 107 e 105;

Eldorado – entre os kms 50 e 48.