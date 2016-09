CCR MSVia continua com obras e serviços na BR-163/MS

A CCR MSVia continua com o cronograma de obras e serviços de melhoria ao longo da BR-163/MS, a CCR MSVia informa os locais da rodovia onde implanta desvios no tráfego bem como as operações pare-e-siga nesta terça-feira (13).



Conforme o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, as obras irão proporcionar aos usuários da rodovia melhores condições de segurança e de tráfego, reduzindo ao mínimo o tempo de parada em sua viagem. Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.





Pontos com desvio de tráfego:

Dourados – entre os kms 270 e 269;

Campo Grande – entre os kms 495 e 496



Pontos com pare-e-siga:

Coxim/Pedro Gomes – entre os kms 782 e 785;

Rio Verde de MT – entre os kms 677 e 680 e no km 727;

Bandeirantes/Rochedo – entre os kms 536 e 538;

Campo Grande – entre os kms 475 e 476;

Caarapó – entre os kms 212 e 211;

Eldorado – entre os kms 45 e 47 e entre os kms 64 e 63;

Mundo Novo – entre os kms 2 e 5 e entre os kms 12 e 13.