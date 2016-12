CCR MSVia alerta para aumento do tráfego em Réveillon

Divulgação/Rachid Waqued No sábado (31), o fluxo de veículos se intensifica entre 10h e 13h, com 1,9 mil veículos por hora

O tráfego deve se intensificar na BR-163 a partir desta sexta-feira (30), conforme alerta da CCR MSVia. De acordo com o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), o fluxo será maior entre 10h e 12h, com média de 3,5 mil veículos por hora, e entre 16h e 19h, com média de 3,6 mil veículos por hora.



Já no sábado (31), o fluxo de veículos se intensifica entre 10h e 13h (1,9 mil veículos por hora) e entre 15h e 18h (1,8 mil veículos/hora). No retorno, na segunda-feira (02), a previsão é que o tráfego fique mais intenso entre 10h e 13h (5,4 mil veículos por hora) e entre 17h e 20h (5,7 mil veículos por hora).



Operação

A Operação Especial da CCR MSVia envolverá 12 ambulâncias-resgate, cinco unidades móveis de terapia intensiva, quatro viaturas de intervenção rápida, oito guinchos pesados, 17 guinchos leves, 19 inspeções de tráfego e 11 caminhões de serviço. Elas estarão operando a partir de 17 Bases Operacionais do SAU instaladas, em média, a cada 50 quilômetros de distância umas das outras. O atendimento nas Bases e por meio das viaturas será realizado por cerca de 500 colaboradores em regime de revezamento, 24 horas por dia.



O Centro de Controle Operacional, CCO, comanda a logística de atendimento com um grupo de 15 colaboradores especializados, atuando também em regime de revezamento, 24 horas por dia. A Operação utilizará, ainda, uma estrutura de mais de 300 câmeras em Circuito Fechado, para monitoramento do tráfego à distância, a partir do CCO.