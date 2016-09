Casal fica ferido após serem surpreendidos por buraco na via

Um casal ficou ferido na noite desta terça-feira (6) após serem surpreendidos por um buraco no meio na rua Prefeito Lúdio Martins Coelho enquanto trafegavam na via em uma motocicleta Honda Titan em Campo Grande.



Segundo informações do boletim de ocorrência, a moto era pilotada por um jovem de 23 anos quando foi surpreendido pela cratera e não tendo tempo de desviar veio ao chão com uma jovem de 19 anos que estava na garupa.



Devido à gravidade do acidente o Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou as vítimas para a Santa Casa do Capital, onde permanecem internados.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da vila Piratininga como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.