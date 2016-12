Carro com cinco pessoas capota e sobe em poste de energia elétrica

Divulgação/Vicentina Online Carro quase subiu em poste

Um carro com cinco pessoas capotou e fez pessoas passarem por susto. O veículo, Mitsubishi Pajero, capotou e quase subiu no poste. O caso aconteceu nesta quinta-feira (8), na MS-376, entre as cidades de Fátima do Sul e Dourados.



De acordo com informações do site Vicentina Online, as pessoas que estavam n o carro moram em Fátima do Sul e saíram sem machucados do acidente. As pessoas receberam os atendimentos necessários, o caso aconteceu próximo a casa ABC.