Carro capota em rodovia e três pessoas ficam feridas

Divulgação/Ceilândia Carro capotou após condutor perder controle

Três pessoas ficaram feridas após um carro capotar na rodovia MS-480, próximo da divisa de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo. Acidente aconteceu no fim da tarde de sexta-feira (28) após o condutor perder o controle do veículo.



Segundo o site Nova Notícias, o automóvel era ocupado por cinco pessoas, mas apenas três ficaram feridas. Carro com placas do município de Marabá Paulista (SP), seguia para Nova Andradina, região sudeste de Mato Grosso do Sul.



Policiais militares rodoviários estiveram no local, assim como equipe do Corpo de Bombeiros de Primavera (SP), que encaminhou as vítimas para uma unidade de saúde no município. Socorristas de Nova Andradina também foram acionados, mas todos os passageiros já haviam sido atendidos.



Após acidente, veículo ficou capotado no meio da pista. Estado de saúde dos ocupante do automóvel não foi divulgado.