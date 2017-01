Carro capota, cai em ribanceira e casal morre na MS-382

Tudo MS Acidente deixou dois mortos

Um casal morreu após o carro capotar e cair em uma ribanceira. O acidente aconteceu no domingo (1º), na MS-382, entre os municípios de Guia Lopes da Laguna e Jardim.



De acordo com o Maracaju Speed, estavam no veículo Taynara Almeida Souza, de 19 anos, e Genivaldo Ajala Nunes, de 26. Uma criança e adulto que estavam no carro também ficaram feridos, mas sobreviveram.



Thaynara e Genivaldo retornavam de Bonito, sendo que o acidente aconteceu após o motorista perder o controle da direção e cair na ribanceira. O motivo do acidente ainda será apurado.



A criança foi levada para o hospital e não há informações sobre o estado de saúde do menor. Os corpos do casal foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Jardim.