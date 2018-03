Carro bate em carreta, capota e passageira morre presa às ferragens

Acidente de trânsito provocou a morte de uma mulher que estava como passageira em automóvel, por volta das 19h desta quinta-feira (15). A colisão que envolveu uma carreta aconteceu no quilômetro 382 da BR-060, área rural de Campo Grande.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, Maria Aparecida de Oliveira Ribeiro, 56 anos, estava de passageira em um Prisma, com placas de Ponta Porã. O condutor seguia sentido à Capital quando colidiu na lateral de uma carreta, em seguida o carro rodou na pista, capotou e voltou a bater na frente da carreta. O prisma parou com as rodas para cima à margem da rodovia.

O motorista, cuja identificação não consta no registro policial, foi socorrido e levado para hospital. O estado de saúde dele também não consta no Boletim de Ocorrência. Maria Aparecida morreu presa às ferragens.