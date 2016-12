Carreta transportando combustível bate em carro e uma pessoa morre

Alvorada Informa No momento do acidente chovia

Uma colisão frontal entre um carro e uma carreta resultou na morte de Adeilson Arnaldo de Almeida, de 39 anos. O corpo do motorista foi parar embaixo do caminhão. O acidente aconteceu no começo da noite da quinta-feira (8), em Rio Brilhante.



Adeilson estava sozinho em um Fiat/Uno, quando perdeu o controle de direção e foi de frente a carreta. No momento do acidente chovia no local.



O motorista da carreta, João Batista de Souza, seguia a 80 km/h e não conseguiu evitar a batida. O carro foi arrastado por aproximadamente 350 metros. De acordo com o site Rio Brilhante News, com a batida o carro foi partido ao meio.

