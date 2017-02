Caminhão de usina atropela e mata ciclista em rodovia

Olimar Gamarra/Rio Brilhante Em Tempo Real Ciclista tentava atravesar rodovia

João Pedro Dias Freitas, de 49 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão na rodovia BR-163, próximo a Rio Brilhante. Vítima estava de bicicleta e tentava atravessar a estrada quando por volta das 21h foi atingido pelo veículo.



Segundo boletim de ocorrência, condutor do caminhão relatou não ter enxergado o ciclista, que estava sem camisa e sem sinalização luminosa na bicicleta. No momento da colisão,o motorista afirmou que dirigia a cerca de 60 Km/h.



Após o impacto, o caminhão ainda percorreu uma distância de aproximadamente 300 metros até conseguir parar por completo o veículo. Caminhão-pipa, pertencente a uma usina próxima ao local do acidente, estava abastecido.



Vítima teve o lado esquerdo do corpo atingido, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. No momento da chegada da equipe policial, o corpo do ciclista estava no acostamento da rodovia e sua bicicleta no meio da pista.



Testemunhas relataram que a vítima por pouco não foi atropelada por outros veículos momentos antes da colisão com o caminhão. Caso está sendo investigado pela Polícia Civil.