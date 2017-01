Caminhão carregado com ração tomba em rodovia

O motorista de caminhão perdeu controle e tombou. O veículo estava carregado com ração. O caso aconteceu no final da tarde de quarta-feira (4), na MS-141, entre as cidades de Ivinhema e Angélica.



De acordo com informações do site Iviagora, o homem seguia pela via no caminhão com placas de Palotina (PR) quando perdeu controle e veículo tombou. A carga seria entregue em uma fazenda.



O motorista não teve ferimentos, mas a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. Parte da pista ficou interditada e só foi liberada às 22h30 da quarta-feira (4).