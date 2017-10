Cabeça de motociclista é arrancada em acidente e para dentro de caminhonete

Reginaldo Rodrigues/Região News Um dos braços da vítima foi encontrado a cerca de 10 metros do corpo

O motociclista Célio Roberto dos Santos, 38 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido por volta das 20h50min deste feriado pelo Dia da Nossa Senhora Aparecida, quinta-feira (12), perto do quilômetro 17 da MS-162, entre Sidrolândia e Maracaju. A batida envolveu uma Hilux e foi tão forte que a cabeça e uma das pernas do motociclista foram arrancadas do corpo.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, Célio conduzia uma Bros quando colidiu de frente com a caminhonete Hilux que era dirigida por um idoso, de 80 anos. O que possa ter provocado o desvio de direção de algum dos condutores é investigado. Porém, cunhado do motociclista esteve no local do acidente e disse aos policiais que Célio havia passado o dia consumindo bebida alcoólica.

Ainda segundo o registro policial, o impacto da colisão foi tão forte que a caminhonete capotou e o motociclista foi decapitado. A cabeça dele foi parar na parte da frente, dentro da caminhonete. Além disso, uma das pernas dele foi arrancada e encontrada a cerca de 10 metros do restante do corpo.

Na Hilux estavam o motorista que ficou preso às ferragens e foi resgatado por equipe dos bombeiros, e dois passageiros, sendo um homem e uma mulher. Todos foram levados à Santa Casa de Campo Grande e o estado de saúde deles não foi divugado pela polícia.