BRs registram 2.138 flagrantes de abuso da velocidade e uma morte no feriado

Apesar de ter sido um período menos violento, os motoristas de Mato Grosso do Sul ainda abusam da imprudência no trânsito. Entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro, foram realizados 2.138 flagrantes de abuso da velocidade. A má conduta nas rodovias federais do Estado continua trazedo consequências graves. Durante a Operação Rodovida foram registrados 15 acidentes, sendo 2 acidentes graves (com pelo menos um ferido ou uma pessoa morta), 9 acidentes com feridos, 17 pessoas feridas e uma morte. Motoristas bêbados foram presos durante o período de fiscalizações.

Na manhã desta terça-feira (2), o número de vítimas nas rodovias federais do Estado cresceu, mas os dados já não entram para a estatística da operação. Um Fiat Pálio bateu de frente um ônibus, por volta das 7h30, deixou quatro feridos, no KM 458, da BR-163, próximo ao Posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal), na Chácara das Mansões, em Campo Grande.

O veículo de passeio vinha de Dourados e seguia no sentido à Cuiabá. Já o ônibus, que fazia a linha Anhanduí, seguia no sentido contrário. O ônibus havia acabado de sair de um ponto de parada quando foi atingido pelo Pálio, que invadiu a pista contrária.

O Pálio era ocupado por quatro pessoas, três homens e uma mulher. O motorista e a passageira ficaram presos às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros, CCR MS Via e PRF (Polícia Rodoviária Federal) atenderam a ocorrência e o trafego de veículos na rodovia já foi liberado nos dois sentidos, conforme as informações da concessionária.

Sobre a Operação Rodovida

A PRF fiscalizou 2.892 veículos e 3.016 pessoas nas rodovias em Mato Grosso do Sul nestes quatro dias de operação. Em 2016, foram registrados 31 acidentes, 34 pessoas ficaram feridas e 2 duas morreram. No ano passado, o primeiro dia do ano caiu em domingo, portanto não foi um feriado prolongado.

No Ano Novo, foram observadas 118 infrações de ultrapassagem cometidas sendo 106 realizadas em faixa dupla contínua.

As autuações pelo não uso do cinto de segurança por parte dos passageiros representaram 89% das infrações deste tipo. Passageiros sem cinto representaram 73 autuações e motoristas sem o cinto 9 autuações. Crianças sem a cadeirinha ou assento de elevação resultaram em 22 autuações. A PRF realizou 2.076 testes com o “bafômetro” nas rodovias federais do MS; 43 motoristas foram flagrados em fiscalizações com o etilômetro; 9 motoristas foram presos.