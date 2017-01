BR-163/MS tem trechos em obras da CCR MSVia

A CCR MSVia realiza obras nos trechos da BR-163/MS, nesta quarta-feira (4). Por isso, a Concessionária implanta as operações pare-e-siga, bem como desvios no tráfego. Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.



Segundo o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU essas ações visam contribuir com a segurança tanto de operários quanto dos usuários que trafegam pela rodovia.



Pontos com desvio de tráfego:



Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 819 e 818;

Rio Verde de Mato Grosso – no km 706, no km 653 e entre os kms 651 e 650;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 642 e 641 e entre os kms 635 e 633;

Caarapó – entre os kms 198 e 192;





Pontos com pare-e-siga:



Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 813 e 811;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 686 e 685;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 606 e 604;

Jaraguari – entre os kms 534 e 533;

Jaraguari/Campo Grande – entre os kms 502 e 500;

Sidrolândia/Nova Alvorada do Sul – entre os kms 419 e 418;

Itaquiraí – entre os kms 94 e 92;

Mundo Novo – entre os kms 13 e 12.