BR-163/MS: CCR MSVia divulga trechos em obras

A CCR MSVia continua realizando as obras na BR-163/MS nesta quinta-feira (2). Nos locais são implantados pare-e-siga e desvios no tráfego. Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.



De acordo com o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, apesar da sinalização nas proximidades desses trechos, é sempre importante alertar aos motoristas para que reduzam a velocidade na aproximação e fiquem atentos para eventuais pontos de retenção.



Pontos com desvio de tráfego:



Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 819 e 818;

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 778 e 777;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 642 e 641 e entre os kms 626 e 625;

Caarapó – entre os kms 228 e 227;



Pontos com pare-e-siga:



Sonora – entre os kms 823 e 822;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 605 e 604;

Camapuã/Bandeirantes – no km 589;

Bandeirantes – entre os kms 555 e 553 e entre os kms 543 e 541;

Jaraguari – entre os kms 523 e 522;

Sidrolândia/Nova Alvorada do Sul – entre os kms 419 e 417;

Mundo Novo – entre os kms 11 e 8.