BR-163 amanhece bloqueada por indígenas em Campo Grande

Manifestantes indígenas bloqueiam o trânsito na BR-163, em Campo Grande, desde a madrugada desta terça-feira (25). O protesto que teve início por volta das 4h53, provocou interdição total da pista e congestionamento nos dois sentidos da rodovia.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 200 indígenas participam da ação, a maioria armado com arco e flecha, facões, paus e pedras. Também foi registrado início de conflito entre manifestantes e populares.



Os indígenas exigem a permanência do atual presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) no comando do órgão. Até o momento foram contabilizados 4 km de congestionamento, entre os quilômetros 493 e 497 da BR. Não há previsão para que a pista seja liberada.



Policiais rodoviários federais estão no local e negociam início de uma Operação Pare e Siga, para permitir que veículos passem em segurança e de forma revezada.