Bombeiro morre após bater moto em caminhão

O bombeiro Leonardo Gonçalves Pereira Junior, de 42 anos, morreu ao bater a motocicleta em um caminhão que carregava toras de eucalipto. O acidente aconteceu na terça-feira (27), no km 207 da BR-262, próximo à cidade de Ribas do Rio Pardo.



Leonardo foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital municipal, mas devido aos vários ferimentos, morreu logo ao ser atendido.



De acordo com o boletim de ocorrência, a colisão foi com um caminhão tritrem que estava transportando toras de eucalipto. Já o motorista do caminhão, de 44 anos, foi encaminhado à delegacia por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.