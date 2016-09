Após desrespeitar sinalização homem causa acidente de trânsito em Três Lagoas

Por não respeitar a paca de pare, um homem de 30 anos causou um acidente de trânsito em um cruzamento da rua Elvirio Mario Mancini, no bairro São Jorge na cidade de Três Lagoas nesta quinta-feira (1º).



Conforme informações do boletim de ocorrência um homem de 30 anos seguia em um veículo Corsa com placas de Três Lagoas quando no cruzamento das vias não respeitou a placa de pare, avançou a preferencial e acabou atingindo um jovem de 27 anos que seguia em uma motocicleta Honda CG.



Com o impacto da batida a vítima veio ao chão e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (samu) e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento.



O caso foi encaminhado para a 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.