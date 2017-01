Acidentes em rodovias de MS deixam sete feridos

Rio Brilhante em Tempo Real Acidentes deixaram sete pessoas feridas

Ao todo sete pessoas ficaram feridas em dois acidentes de trânsito. Os casos aconteceram nas rodovias de Mato Grosso do Sul, na noite de terça-feira (3). Um em Campo Grande e outro em Rio Brilhante.



Nos dois casos, três veículos se envolveram em acidentes. Na BR-163, no distrito de Prudêncio Thomaz, em Rio Brilhante, quatro pessoas se feriram após uma batida entre um veículo Ford/Fiesta Sedan, um Chrysler prata e um VW/Voyage.



De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, os feridos estavam no Fiesta, indo para Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, sendo eles Felipe Adao Gabrielczyk, de 28 anos, a mãe dele, Sabina Taskulsi Gabrielczyk, de 59, e o casal Nelson Sutil e Jurema de Oliveira Sutil, respectivamente com 58 e 53 anos.



O Fiesta seguia sentido a Nova Alvorada do Sul quando foi atingido frontalmente pelo Chrysler. Já no Voyage estava o motorista, Maicon Rodrigo Cegovia Flores, e Tais Zanata Cardoso.



Os casais sofreram escoriações, e os quatro ocupantes do Fiesta precisaram ser transportados por ambulâncias da prefeitura de Rio Brilhante e da CCR MSVia para o hospital da cidade. O estado de saúde deles é estável.



Já em Campo Grande, entre as saídas de Sidrolândia e de Aquidauana, três veículos baterem, ficando três pessoas feridas. Equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram o socorro e encaminharam as vítimas para a Santa Casa.